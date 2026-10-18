Weekend agrodolce per la Primavera dell'Inter, allenata da Emiliano Bigica. I nerazzurri hanno pareggiato 2-2 sul campo della Lazio, facendosi rimontare il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo. Il punto conqusitato contro i biancocelesti è quanto basta per conservare il primato. Tuttavia, l'Inter U20 è ora costretta a spartire la vetta della classifica con Empoli e Parma. Tutte e tre le squadre sono infatti a quota 15. L'Empoli ha battuto l'Atalanta 2-1, il Parma ha invece dominato il Bologna in un derby emiliano senza storia: 5-2 il risultato finale, dopo un parziale di 5-0 al 38'. La Roma è invece caduta sul campo del Torino 2-1. Proprio i giallorossi sono, come spesso capita, una delle grandi favorite alla vittoria finale, con l'Inter in particolare.

Questa la classifica dopo sette giornate: Inter 15, Parma 15, Empoli 15, Roma 12, Bologna 12, Genoa 11, Lazio 11, Lecce 10, Milan 10, Como 9, Cesena 9, Torino 8, Sassuolo 8, Cagliari 8, Fiorentina 7, Verona 7, Juventus 6, Atalanta 6, Monza 5, AlbinoLeffe 4.