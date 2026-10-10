Il Parma si prepara alla sfida contro l’Inter facendo i conti con alcune assenze e diversi dubbi di formazione. A complicare i piani di Gilardino è soprattutto lo stop di Ndiaye, costretto a fermarsi dopo un duro colpo rimediato in allenamento. 

Come riportato dal Corriere dello Sport, in difesa Delprato è tornato in gruppo e potrebbe essere impiegato sia da quinto sia da braccetto sinistro, ruolo per il quale sono disponibili anche Carboni e Drobnic. Troilo e Diego Carlos completano le opzioni per il reparto arretrato.

Restano da valutare le condizioni di Britschgi, reduce dai 93 minuti disputati con la Svizzera, e di Bernabé, da poco rientrato da un problema muscolare. Gilardino apprezza la duttilità dello spagnolo, ma potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto. Attenzione anche a Lontani, considerato dal tecnico un possibile protagonista in mediana e sulla trequarti.

Il Parma dovrebbe schierarsi con il 3-5-2. Romero parte favorito, ma restano aperte le alternative rappresentate dalla coppia Elphege-Touré, mentre Frigan insegue.

Sezione: Rassegna / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.