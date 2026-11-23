Le pagelle di Tuttosport partono, per l'Inter, dal 7 per Pepo Martinez tra i pali. "Sempre sulla corda come un equilibrista alternando miracoli a potenziali disastri. Ecco, a Bergamo fa due parate super: su De Ketelaere nel primo tempo e Pasalic nel finale".

In difesa va male Bastoni, voto 5: "Combina la frittatona colpendo il pallone di mano nel contrasto con De Ketelaere". Insufficiente, 5,5, anche Pavard: "Un po’ di ruggine c’è: la toglie recuperando il pallone che dà il via all’azione del tris ma crolla nel finale". Voto 6, invece, a Carlos Augusto: "Prova di grande sostanza la sua, anche se sul 2-1 tiene in gioco tutti a inizio azione".

Sufficiente Spence, "meno esplosivo rispetto alle ultime partite ma comunque un fattore nella partita". Sette a Barella, "brillantezza sorprendente alla luce degli impegni pure in nazionale, mentre Jones "entra male" (5,5). Voto 6 a Calhanoglu, "fa tutto per bene". Sucic è invece da 6,5, "Chivu gli affida la bacchetta da direttore d’orchestra e lui esegue il compito con giudizio trasformando con piglio glaciale il rigore". Doppio 6 a Mkhitaryan ("Non è appariscente come altri compagni ma non sbaglia un pallone") e Dimarco ("Il pallone che mette sulla testa di Esposito da angolo è un cioccolatino del calendario dell’avvento, ma si addormenta e regala a Elmas il 2-1"). Stankovic "fatica": 5,5. Peggio ancora Akanji, 5.

Davanti 7,5 a Esposito, "con la tripletta di ieri il pallottoliere è arrivato a quota 8 gol nelle ultime 5 partite. Mezzo punto in meno perché c’è lui sul primo gol di De Ketelaere". Non giudicabile Lautaro, 7 a Thuram: "L’assist capolavoro per il tris di Pio vale il prezzo del biglietto. A corredo è protagonista sull’azione del rigore". Voto 5,5 a Chivu: "L’Inter si squaglia nel finale anche perché stavolta non azzecca i cambi".