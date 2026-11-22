Dopo le vittorie di Lazio, Roma e Como, l'Inter è chiamata a rispondere nella trasferta di Bergamo. La squadra di Chivu vuole riprendere subito lo slancio delle ultime settimane e tornare a conquistare punti importanti in campionato. Ad attendere i nerazzurri c'è un ciclo particolarmente impegnativo: nove partite da qui al 22 dicembre, quando è in programma la Supercoppa contro la Lazio.

La notizia più importante è il ritorno a disposizione di Lautaro Martinez dopo circa quaranta giorni di assenza. Il capitano dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina, anche in vista della successiva sfida di Champions League contro lo Stoccarda. In attacco toccherà ancora a Marcus Thuram e Pio Esposito, entrambi reduci da una sosta positiva. Il francese ha recuperato le energie dopo il leggero affaticamento, mentre il giovane attaccante è tornato dalla Nazionale con grande entusiasmo, soprattutto dopo la doppietta realizzata contro la Francia.

La miglior versione dell'Inter

Il tecnico nerazzurro può finalmente contare su una rosa quasi al completo. Oltre al rientro di Lautaro, Jones e Pavard potrebbero ritrovare una maglia da titolare. Restano invece indisponibili Bonny e Zielinski, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici.

Chivu vuole ripartire dall'equilibrio mostrato nelle ultime uscite, con una squadra più compatta, aggressiva e capace di leggere meglio le diverse situazioni di gioco. Contro il Como si è vista un'Inter più attenta nella gestione degli spazi, ma anche pronta a colpire quando si presenta l'occasione.

Contro l'Atalanta potrebbe però servire una strategia differente, con maggiore controllo del pallone e un dominio territoriale più marcato. I bergamaschi potrebbero infatti abbassarsi per poi cercare di sfruttare le ripartenze, rendendo fondamentale l'attenzione della difesa nerazzurra.

Una vittoria a Bergamo permetterebbe di rispondere alle dirette concorrenti e affrontare con maggiore serenità il tour de force che attende i nerazzurri tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. Chivu vuole ritrovare la squadra vista nelle migliori occasioni: compatta, equilibrata e capace di imporre il proprio gioco.