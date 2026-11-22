L'asse che collega l'Inter e il Cagliari potrebbe scaldarsi in vista dell'estate. Questo nuovo filo di comunicazioni potrebbe essere dettato dall'interesse dei nerazzurri per Paul Mendy. Il classe 2007, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe raccogliere l'eredità di Ange-Yoan Bonny nel caso in cui l'ex Parma dovesse lasciare la Lombardia. In caso contrario, appare difficile poter affrontare l'argomento: "I report redatti dagli osservatori nerazzurri erano stati super positivi, ma un eventuale affondo dipenderà da... Bonny: difficile, in caso di permanenza del francese ex Parma, che l'Inter avvii la trattativa con il Cagliari per allargare il proprio parco attaccanti. Ma se dovesse dire addio in estate..."
Sezione: Rassegna / Data: Dom 22 novembre 2026 alle 11:41
Autore: Carlo Alberto Gamba
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