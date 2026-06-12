Marco Palestra preferisce l'Italia, nello specifico l'Inter. L'esterno classe 2005 nativo di Buccinasco è il grande obiettivo dell'Inter per sostituire Denzel Dumfries. Non l'unico, ma quasi, come riporta oggi Tuttosport. Finora i campioni d'Italia sono arrivati fino a 45 milioni di euro bonus compresi nella proposta fatta all'Atalanta, mentre i bergamaschi vogliono quasi 60 milioni.
Palestra-Inter, attesa per le mosse dai club esteri
Lo spauracchio, come si legge, "sono le sirene estere: al momento l’unica a essersi mossa concretamente è l’Atletico Madrid, ma non è peregrina la possibilità che prima o poi dalla Premier League, e nello specifico dal Manchester City, piombi un assalto definitivo. Per questo nelle prossime ore Marotta, Ausilio e Baccin potrebbero alzare la posta, anche se dalla loro hanno un alleato cruciale. Palestra, infatti, vuole rimanere in Serie A e nello specifico trasferirsi all’Inter, che ritiene il passo giusto per la sua carriera".
Palestra-Inter, le cessioni potrebbero aiutare
Il rischio del Lookman-bis c'è, ma a quanto apre anche la stessa Atalanta vorrebbe cedere in Italia e non all'estero. Un aiuto all'Inter potrebbe arrivare dalle cessioni, quella di Luis Henrique e di Frattesi, per il quale si registra l'interesse del Nottingham Forest e che piace anche a Napoli e Roma: anche 25 milioni, se mai si dovesse chiudere a una cifra del genere, farebbero comunque comodo.
Autore: Antonio Di Chiara
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