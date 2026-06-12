Davide Frattesi e l'Inter si separeranno quest'estate, ma non a prezzo di saldo. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, infatti, le strade del club e del centrocampista sono destinate a dividersi, ma i nerazzurri hanno comunque intenzione di monetizzare l'addio. In fondo, sebbene nell'ultima stagione il giocatore abbia totalizzato 0 gol e 2 assist in 33 presenze (ma solo 9 da titolare e un totale di appena 1133 minuti in campo) nelle due annate precedenti l'azzurro aveva chiuso con 8+7 in 42 apparizioni al primo anno e 7+2 in 47 nel secondo.

Frattesi nel mirino del Nottingham Forest

"Frattesi già da tempo è finito sotto la lente del Nottingham Forest e proprio ora è questo il club che torna d'attualità per l'avvenire del centrocampista - si legge sulla rosea - A gennaio stava per arrivare la fumata bianca ma poi l'Inter non ha chiuso col Liverpool l'affare Curtis Jones (colpo in mezzo che i nerazzurri vogliono regalarsi ora proprio perché sfumato sei mesi fa) e privarsi di Frattesi a metà anno - senza un'entrata - non era più una mossa così saggia in una stagione in cui la squadra inseguiva due trofei. Ma più che parlare di operazioni saltate, è più opportuno definirle rinviate. All'estate, appunto".

Frattesi in partenza: il prezzo dell'Inter

In fondo il giocatore ha dovuto anche confrontarsi con un'operazione estiva a tre ernie per le quali è stato fermo un mese e con i versamenti successivi che lo hanno costretto a rallentare nuovamente per il riassorbimento. Frattesi resta un centrocampista forte, motivo per cui la cifra richiesta non andrà sotto i 25 milioni di base fissa. La sua cessione, peraltro, finanzierebbe le altre operazioni a cui si sta lavorando, come Jones, Solet o Palestra.

