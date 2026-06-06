L'Inter ha individuato in Oumar Solet il principale obiettivo per la difesa e ha visto di conseguenza raffreddarsi pian piano la pista Tarik Muharemovic. Il difensore del Sassuolo era uno dei nomi caldi della lista nerazzurra, ma sul bosniaco sembra ora essere forte l'interesse del Como: secondo le informazioni raccolte da Tuttosport, infatti, i lariani sono intenzionati a sfoderare l'assalto per l'ex Juventus, appetito anche da diversi club inglesi.

Non solo Muharemovic: Como a caccia di rinforzi

Il Como non vuole fermarsi a Muharemovic. Dopo la qualificazione in Champions League - sempre secondo TS - sono stati avviati i contatti col Real per portare sul Lago il gioiellino Thiago Pitarch, cmentrre resta vivo il sogno di convincere i Blancos sulla permanenza di Nico Paz. Nei discorsi tra i due club anche il centravanti Gonzalo Garcia.