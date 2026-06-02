L'Inter, concentrata sui nomi di Oumar Solet e, novità delle ultime ore, di Gianluca Mancini, si è un po' fermata su Tarik Muharemovic, per il quale però si è subito inserita una nuova pretendente. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport è il Como ad aver iniziato a pensare al giocatore del Sassuolo: sono state prese le prime informazioni, al momento i costi sono giudicati molto alti ma i lariani prendono in seria considerazione l'idea di agganciare il difensore bosniaco. La dirigenza del Como resta pertanto alla finestra, intenzionata a capire se ci sarà margine per limare le richieste economiche.