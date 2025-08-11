"L'Inter Under 23 sembra pronta per la nuova stagione" si legge sulla Gazzetta dello Sport in un box dedicato alla cronaca dell'ultimo test amichevole prima dell'esordio ufficiale della neonata squadra allenata da Stefano Vecchi. Un'amichevole andata in scena ieri e terminata 4-1 per i nerazzurri contro la Pro Vercelli al 'Silvio Piola'.  In gol Simone Cinquegrano, Issiaka Kamate (su rigore), Luka Topalovic e Mattia Mosconi. 

Sezione: Rassegna / Data: Lun 11 agosto 2025 alle 12:52
Autore: Mattia Zangari
