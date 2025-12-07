"C’è un capocannoniere e c’è anche un vice". Se il primo è Lautaro Martinez, il secondo è Hakan Calhanoglu e "la cooperativa del gol nerazzurra domina la classifica dei cannonieri della Serie A". L'argentino è davanti a tutti a quota 7 reti, aspettando la reazione di chi viene dietro, ma alle sue spalle l’argentino vede anche il compagno di squadra turco.

"Calhanoglu ha già superato il totale dei gol realizzati nello scorso campionato dopo sole 12 partite giocate: 6 reti contro 5" di cui quattro da fuori area. "Nella sua stagione resta però qualche macchia, come nella notte del derby in cui ha causato la ripartenza del gol di Pulisic per il Milan e ha poi sbagliato il rigore del possibile pareggio. Ma il rendimento generale di Hakan è sicuramente posizionato sopra alla media" si legge sulla Gazzetta dello Sport che aggiunge: "È uno dei principali meriti di Chivu, che ha rivitalizzato tanti calciatori della vecchia guardia e a Calhanoglu ha riservato un trattamento particolare durante l’estate: quando il Galatasaray premeva per portarlo a Istanbul, puntando sulla sua nostalgia di casa, l’allenatore gli ha parlato e lo ha convinto a rimanere. Oggi l’Inter se lo gode, come e più di prima".