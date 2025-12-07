"Al di là dei gol, non ho visto tutta questa differenza nel gioco" ha detto Cesc Fabregas dopo il pesante 4-0 incassato dal suo Como contro l'Inter, Diversa, invece, l'analisi di Cristian Chivu, non soddisfatto nonostante al 100% nonostante la larga vittoria: "Siamo stati troppo frenetici nel cercare la verticalità, in certi momenti potevamo fare meglio". Ebbene, secondo La Repubblica in questo scambio di visioni a distanza è racchiuso "tutto il sollievo della dirigenza interista", che dopo aver voluto lo spagnolo per il dopo Inzaghi ha alla fine virato sul romeno. Che adesso si è preso davvero l'Inter.

Come accadeva al suo predecessore, "Chivu oggi fatica a stare nell'area tecnica, dove invece a inizio stagione sembrava a suo agio. Segno che la trasformazione è completa: è davvero l'allenatore dell'Inter - scrive il quotidiano -. In questo momento magico, con i nerazzurri soli in testa alla Serie A, aspettando le partite della sera, i tifosi non vorrebbero nessuno al suo posto".

