I 30 punti conquistati da Cristian Chivu da allenatore dell'Inter dopo 14 giornate sono già due in più rispetto a quelli di Inzaghi nel suo ultimo torneo di Serie A. E' uno dei dati grazie ai quali Tuttosport ritiene che il tecnico rumeno abbia attuato il sorpasso sul predecessore. L'Inter di oggi ha segnato 32 gol contro i 31 dello scorso anno, ne ha subiti 13 contro 17, ha vinto 10 gare contro 8, anche se ne ha perse 4 invece di 2 e non ha ancora pareggiato (lo scorso anno era successo 4 volte).

La grande differenza è però che Inzaghi ha condotto la squadra per quattro anni conquistando sei trofei e disputando due finali di Champions League. L'esame Liverpool è invece il prossimo step che Chivu deve affrontare per provare a completare il sorpasso. L'anno scorso il tecnico piacentino aveva ottenuto un pari col Manchester City battendo poi l'Arsenal e vincendo più avanti nei quarti contro Bayern Monaco e Barcellona. Battere i Reds significherebbe quasi certamente qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale e anche superare i 13 punti di Inzaghi dello scorso anno alla sesta partita del girone (era a quota 13, l'Inter andrebbe a 15).