José Altafini vedrebbe bene il trasferimento di Davide Frattesi alla Juventus. È quanto ammette in uno stralcio dell'intervista concessa a Tuttosport nel giorno di Napoli-Juventus: "Se la Juve vince stasera a Napoli può rientrare in corsa per lo scudetto. Quello di quest’anno è un campionato davvero equilibrato e ricco di imprevisti: per questo i bianconeri - qualora dovessero fare i 3 punti oggi - possono ancora dire la loro per i primissimi posti".

Spalletti ha definito Napoli-Juve la gara chiave per la stagione bianconera. È d’accordo?

"Finora la Juve ha fatto fatica, ma la partita di oggi è uno scontro diretto e può permettere alla Signora di rientrare in corsa anche per la vetta in caso di vittoria".

Come valuta il primo mese juventino di Spalletti?

"Positivamente. Si intravedono dei miglioramenti. Luciano è un bravo allenatore e sta cercando di aggiustare le cose, ma gli serve una mano anche da parte dei dirigenti".

A cosa allude?

"Al mercato. Finora i dirigenti in questi anni hanno fatto tanti pasticci e pagato tanto dei giocatori che non hanno reso secondo le aspettative e non si sono dimostrati all’altezza della Juve. Mancano 2-3 innesti per alzare il livello. Soprattutto a centrocampo, dove avevano un top come Rabiot ma l’hanno mandato via: che errore! Qualcuno dovrebbe mangiarsi le mani, visto che adesso il francese fa le fortune del Milan...".

Le faccio un nome: Davide Frattesi che tra l’altro piace parecchio pure al Napoli...

"Sarebbe l’ideale più per la Juve. A Napoli si troverebbe chiuso da Anguissa; mentre da Spalletti, come già accaduto, in Nazionale verrebbe valorizzato al massimo. Frattesi è forte ma all’Inter ha poco spazio: necessita di giocare e lo vedrei bene in bianconero".