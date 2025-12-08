Anche il Corriere dello Sport celebra lo sbocciare di Luis Henrique, finalmente convincente a 360 gradi con la maglia dell'Inter. E così Chivu ha davvero un'arma in più sulla fascia.

"Sarà anche vero, come sottolineato da Chivu, che in alcune circostanze non avesse fatto peggio di altri, ma non si era mai distinto in maniera nitida, ripagando le aspettative che gravavano sulla sua testa. La prestazione di sabato è invece una sorta di fune a cui aggrapparsi, iniezione di fiducia che può trascinarlo definitivamente fuori dalla timidezza di questi mesi - si legge -. Sarà un aiuto valido per scalare la vetta della consapevolezza e diventare un’alternativa valida per il suo allenatore. Perché la sensazione che hanno avuto in molti sul brasiliano trova riscontri anche dentro le mura di Appiano Gentile: ciò che più lo ha frenato finora è stato l’aspetto mentale. Aveva bisogno di sbloccarsi, per togliersi di dosso la paura di sbagliare, la più grande nemica che ha incontrato dal suo arrivo a Milano".