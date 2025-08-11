Quale futuro per Gianluigi Donnarumma? L'arrivo di Lucas Chevalier dal Lille per 55 milioni di euro, conferma la Gazzetta dello Sport, spinge Gigio ancor più lontano dal PSG, club col quale in questi mesi non è mai riuscito a trovare un accordo per il rinnovo del contratto che scade nel 2026. Ora è tardi per provare a ricucire ed ecco che le pretendenti si sono già messe in fila: il Chelsea di Maresca, per la rosea, è in prima linea, poi c'è il Manchester United più che City che ha appena comprato un portiere. Improbabile le mete esotiche tipo Galatasaray o Arabia Saudita, mentre il Real Madrid e il Bayern Monaco restano alla finestra per gennaio, quando il portiere ex Milan diventerà free agent.