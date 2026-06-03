E' arrivata la proposta di contratto dell'Inter per Stefan De Vrij. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Cristian Chivu ha chiesto la conferma del centrale olandese. L'idea del tecnico e della dirigenza e di trattenere il giocatore come quinto centrale e per questo è stata messa sul piatto un'offerta praticamente alla metà dello stipendio attualmente percepito.

De Vrij, la proposta di rinnovo in linea con quella per Mkhitaryan

L'olandese è infatti forte di un ingaggio da 3,8 milioni netti fino al 30 giugno 2026, l'Inter ha proposto un prolungamento annuale che arriva più o meno a metà della somma. La stessa offerta presentata da Henrikh Mkhitaryan e che l'armeno ha accettato: il rinnovo del centrocampista verrà ufficializzato a breve.