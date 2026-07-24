Secondo Tuttosport, Cristian Chivu continua a sognare il colpo Curtis Jones. Un acquisto a oggi impossibile per l'Inter che ha deciso di destinare le risorse economiche a disposizione per sistemare numericamente il reparto arretrato e la fascia destra. Il Liverpool continua a chiedere 40 milioni di euro per il centrocampista inglese, il cui contratto scadrà nel 2027, soldi che i nerazzurri sperano di ottenere dalla cessioni degli esuberi a centrocampo (leggi Frattesi, Asllani, Akinsanmiro e Massolin). Il problema è che, allo stato delle cose, offerte credibili per questi giocatori non ne sono mai arrivate: per Frattesi, che può partire per 25 milioni di euro, Juventus, Napoli e Roma ultimamente si sono defilate, mentre il Nottingham Forest, dopo gli approcci di gennaio e giugno, è sparito. Asllani - valutato intorno ai 12 milioni - piace al Sassuolo, ma occhio al Besiktas, nonostante non abbia esercitato l’opzione di acquisto a fine giugno. Si parla di semplici prestiti, infine, per i due giovani rientrati alla base: Akinsanmiro potrebbe andare al Monza a titolo temporaneo con diritto di riscatto in favore dei biancorossi, col controriscatto che però assicurerebbe ai nerazzurri di poter dire l’ultima parola sul destino dell’ex Pisa. Massolin potrebbe fare lo stesso percorso del nigeriano ma è un discorso da rinviare a metà agosto.