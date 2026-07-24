Il BBBank Wildpark di Karlsruhe sarà tutto esaurito domenica pomeriggio per il test amichevole che vedrà protagonista la squadra di casa contro l'Inter di Cristian Chivu. Un portavoce del club tedesco, si legge sulla Gazzetta dello Sport, ha assicurato che i biglietti sono andati polverizzati nel giro di 20 minuti dall'apertura delle vendite. Insomma, c'è tanta curiosità attorno ai nerazzurri, anche se mancano tutti i nazionali reduci dal Mondiale e le novità arrivate dal mercato finora sono poche.