Non si è ancora scaldata, in casa Sassuolo, la pista di mercato che porta a Kristjan Asllani, centrocampista in uscita dall'Inter dopo il doppio prestito al Besiktas e al Torino della scorsa stagione. Il motivo è principalmente tattico, secondo La Gazzetta di Modena: nel ruolo di playmaker, infatti, Alberto Aquilani può già contare su Nemanja Matic e Luca Lipani. Se si dovesse dimostrare una valida occasione, comunque, i neroverdi potrebbe coglierla puntando su un giocatore seguito con interesse anche in passato. 

Sezione: Rassegna / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 12:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.