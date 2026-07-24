Non si è ancora scaldata, in casa Sassuolo, la pista di mercato che porta a Kristjan Asllani, centrocampista in uscita dall'Inter dopo il doppio prestito al Besiktas e al Torino della scorsa stagione. Il motivo è principalmente tattico, secondo La Gazzetta di Modena: nel ruolo di playmaker, infatti, Alberto Aquilani può già contare su Nemanja Matic e Luca Lipani. Se si dovesse dimostrare una valida occasione, comunque, i neroverdi potrebbe coglierla puntando su un giocatore seguito con interesse anche in passato.