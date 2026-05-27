Henrikh Mkhitaryan e l'Inter andranno avanti ancora per un altro anno. La Gazzetta dello Sport conferma la notizia già circolata nella giornata di ieri: il centrocampista armeno farà parte della rosa a disposizione di Chivu anche nella stagione 2026/27.

Mkhitaryan-Inter ancora insieme

"Quattro anni, 187 partite, 12 gol e 21 assist dopo, il centrocampista e la società di Viale della Liberazione hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto di un altro anno con l'ingaggio attuale (da 3,8 milioni) che andrà a essere ridimensionato ma non dimezzato - si legge sulla rosea -. Manca soltanto la firma, che anticiperà come di consueto l'ufficialità, ma la stretta di mano tra le parti ha già sigillato questa nuova intesa. A 37 anni Miki diventerà il più anziano dell'Inter di Cristian Chivu. Ma lui sa di poter ancora dare qualcosa alla squadra e anche il club sa che dall'armeno può ottenere tanto".

Va sottolineato che nella stagione appena finita Mkhitaryan non è stato certo un comprimario, come dimostrano i numeri: 2.070 minuti giocati, con una media di 53 a gara e 15 partite saltate in totale 15, "per scelta tecnica oppure per l'infortunio alla coscia di novembre o un altro problemino muscolare a marzo". Certo non pochi, considerando la carta d'identità.

Mkhitaryan-Inter, il ruolo di Chivu

Fondamentale in tal senso è stato il ruolo di Chivu. "Sul rinnovo di Mkhitaryan, che verrà annunciato a breve, il suo parere è stato importante, sia come ispirazione per il club che come persuasione per il calciatore che a 37 anni e mezzo era tentato di smettere".