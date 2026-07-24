Walter Sabatini, storico dirigente italiano, ha definito il calciomercato attuale 'da Far West', parlando con Libero. "E' oggettivamente infrequentabile. Impedisce di fare strategie e movimenti assennati per i prezzi folli che leggo. Quando sento che un giocatore viene valutato più 150 milioni di euro, cosa devo pensare?", la sua considerazione su un mercato 'dopato' dalla Premier League.

A proposito di asse Italia-Inghilterra, l'ex coordinatore dei club della galassia Suning parla così delle operazioni dell'Inter: "Palestra al Chelsea? L'Inter è stata costretta a pensare a un piano B o C. Se riuscisse a prendere Spence, sarebbe il giocatore giusto per Chivu".