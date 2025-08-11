Alla fine, dopo un lungo tira e molla, l'ha spuntata il Cagliari. Che, grazie al lavoro del suo diesse Guido Angelozzi, si è assicurato Sebastiano Esposito superando la concorrenza del Parma. L'accordo con l'Inter, si legge sul Corriere dello Sport, è stato raggiunto, mentre le visite mediche andranno in scena oggi o domani. Si parla di almeno 5 milioni di euro di spesa per i sardi.