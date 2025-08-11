Come conferma il Corriere dello Sport, Inter e Milan devono temere la concorrenza della Premier League per Giovanni Leoni, anche se il Parma ha già rifiutato un'offerta da 35 milioni da un club inglese di 'seconda fascia' qualche settimana fa. Una scelta facilitata anche dalla risposta negativa del diretto interessato che preferirebbe restare in Italia, se non proprio in Emilia. La chiamata di un top club, però, potrebbe cambiare le cose, facendo vacillare il promettente difensore e il club gialloblu.