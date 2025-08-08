Il Corriere dello Sport non ha dubbi: Sebastiano Esposito sarà del Cagliari. I sardi, dunque, mettono a segno il colpo voluto e il giocatore va dove voleva andare.

Il ruolo decisivo ce l'ha avuto proprio la volontà di Esposito, convinto da progetto e prospettive. "Non c’è uno sconfitto, non c’è un sorpasso anche se l’esito finale, dopo l’inserimento del Parma nella trattativa, lo dovrebbe far pensare - si legge -. In realtà il club emiliano si defila una volta preso atto che il ragazzo aveva fatto una scelta rispetto alla quale faticava a derogare. Ed evidentemente tanto il presidente Tommaso Giulini quanto il direttore Guido Angelozzi, non hanno smesso di credere alla possibilità di ricambiare il corso di un destino che ad un certo momento sembrava scritto (Parma, appunto)".

La svolta è arrivata con l'aggiustamento da parte dei sardi dell'offerta, avvicinandosi ai 4 milioni chiesti dall'Inter e inserendo una percentuale sulla eventuale futura rivendita tra il 30% e il 40%. Esposito firmerà cinque anni di contratto.