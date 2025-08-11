Mario Balotelli ha un 'debole' calcistico per Francesco Pio Esposito tra i giovani attaccanti italiani in rampa di lancio: "A me piace soprattutto lui, ha tutto per sfondare. Mi auguro che si faccia spazio nell'Inter, può essere la sorpresa. Ma per stare ad alti livelli bisogna rompere il ghiaccio", le parole di Supermario alla Gazzetta dello Sport.

A proposito di Inter, Balo dice la sua sul caso Lookman: "Si rischiano di dire inesattezze, se non si conoscono le cose - la sua premessa -. Però, ricordando che mi sono pentito da tempo di aver fatto quel gesto a San Siro (contro il Barcellona, ndr), dico che, con la testa di oggi, non avrei cancellato dai social le foto con la maglia dell'Atalanta perché i tifosi non c'entrano nulla. Meritano rispetto e riconoscenza".