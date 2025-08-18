Prima di proporre l'idea di svolgere il Mondiale per Club ogni due anni, la FIFA attende di capire se anche la seconda edizione del torneo, in programma nel 2029, avrà la stessa fortuna della prima, storica andata in scena quest'estate negli Stati Uniti. Secondo diverse fonti di Zurigo contattate da RMC Sport, se il presidente Gianni Infantino cercasse di modificare oggi il format troverebbe il muro di giocatori, club, ECA e leghe nazionali perché il calendario calcistico è già stato delineato fino al 2030. Dopo quella deadline, scrivono i colleghi francesi, l'eventualità di un campionato del mondo per club potrebbe diventare realtà nel 2031, con l'allargamento delle squadre partecipanti a 48, con incremento delle europee.

Tra i club che spingono per questo scenario c'è il Real Madrid di Florentino Perez, già promotore del progetto, poi naufragato, della Super League: sarebbe l'occasione per un riscatto dei blancos. Chi ci perderebbe sarebbe la UEFA, che vedrebbe cancellata la finestra internazionale di inizio giugno per far spazio a un Club World Cup ancora più grande. Nulla di ufficiale, comunque: le discussioni per raggiungere un accordo saranno ancora lunghe.