Dopo la netta vittoria per 4-0 contro il Real Madrid in semifinale del Mondiale per club, Luis Enrique ha commentato con lucidità e orgoglio la prestazione del suo PSG. L’allenatore spagnolo ha prima difeso il collega Xabi Alonso, sottolineando che “serve tempo e preparazione: io sono al secondo anno di progetto, lui ha allenato solo sei partite questo Real. Non abbiamo mai frenato. Contro una grande squadra dai sempre il 100%. Ho il cellulare pieno di messaggi da tifosi del Barcellona che si complimentano con me”.

Luis Enrique ha poi elogiato Hakimi e Nuno Mendes, definiti i migliori terzini al mondo per capacità difensiva e offensiva, e simboli della filosofia del club: “Il PSG mi permette di allenare grandi giocatori e questi due la rappresentano al meglio. Vincere tutti i trofei disponibili? È un sogno che ci accompagna dall’inizio”.