Troppo squilibrio e tanta, tanta noia: il format Euro Qualifiers che designa le partecipanti della UEFA ad Europei e Mondiali non piace più. Al punto che il presidente Aleksander Ceferin aveva accennato già al Football Summit di Lisbona alla possibilità di studiare un nuovo format più moderno. Ora, secondo, L'Equipe, da Nyon si sono messi al lavoro: al vaglio ci sarebbero la possibilità di usare la Nations League come via di qualificazione, oppure adottare un sistema simile alla Champions con un campionato unico a 54 squadre o due gruppi da 27.

In questo modo ci sarebbero più sfide tra grandi nazionali, senza però intaccare le chance di quelle più piccole. Il nuovo format potrebbe entrare in vigore, però, solo dopo il 2028 alla scadenza di tutti gli attuali contratti commerciali e televisivi. Il modello Champions, porterebbe anche vantaggi economici alle federazione proprio per via di accordi televisivi migliori potendo contare su sfide più affascinanti e spettacolari.