Risultato a sorpresa nella prima edizione del Mondiale per Club: lo strafavorito Paris Saint-Germain cade sotto i colpi del Chelsea con un risultato inatteso, un netto 3-0 in favore della formazione allenata da Enzo Maresca. Il club londinese, fresco vincitore della Conference League, batte in finale i campioni d’Europa del PSG che perdono così l’occasione di portarsi a casa quattro trofei in una stagione.

Mattatore della sfida Cole Palmer, autore di una doppietta e dell’assist per Joao Pedro. Dopo un primo tempo clamoroso, il Chelsea ha saputo gestire il vantaggio nella ripresa con grinta e sacrificio, affidandosi anche ai riflessi di Sanchez, decisivo su Dembélé e Vitinha. Il PSG, stordito e nervoso, non è mai riuscito a entrare davvero in partita, chiudendo la serata in dieci uomini per l'espulsione di Joao Neves, autore di un gesto antisportivo su Cucurella.