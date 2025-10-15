Nel lungo e articolato documento redatto oggi durante l'assemblea del CdA dell'Inter per l'approvazione del bilancio 2024/25 c'è spazio anche alle operazioni di mercato svolte nella finestra estiva per la stagione 2025/26, dunque ai costi dei giocatori. Di seguito le operazioni concluse in estate dall’Inter (senza tuttavia alcuna citazione in merito alle cifre):
- acquisto a titolo definitivo di Ange-Yoan Laurent Bonny dal Parma, Andy Alune Diouf dal R.C. Lens e Richi Agbonifo dal Hellas Verona;
- acquisto a titolo temporaneo di Manuel Obafemi Akanji dal Manchester City; l’accordo valido per la stagione sportiva 2025/2026 prevede per il Gruppo il diritto di acquisto definitivo da esercitare entro il termine della stagione sportiva 2025/2026;
- cessione a titolo definitivo dei calciatori Nicola Zalewski all’Atalanta, Tajon Buchanan al Villareal, Martín Satriano al R.C. Lens e Mehdi Taremi all’Olympiacos;
- cessione a titolo temporaneo di Sebastiano Esposito al Cagliari; l’accordo, valido per la stagione sportiva 2025/2026, prevede l’obbligo da parte del Cagliari di acquistare il calciatore a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni;
- cessione a titolo temporaneo di Valentin Carboni al Genoa e Giacomo De Pieri alla Juve Stabia;
- cessione a titolo temporaneo di Franco Carboni all’Empoli; l’accordo, valido per la stagione sportiva 2025/2026, prevede l’obbligo da parte dell’Empoli di acquistare il calciatore a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni;
- cessione a titolo definitivo di Aleksandar Stanković al Club Brugge; l’accordo prevede che il Gruppo possa in futuro esercitare il diritto di recompra;
- cessione a titolo temporaneo dei calciatori Benjamin Pavard al Marsiglia e di Kristjan Asllani al Torino; tali accordi, validi per la stagione sportiva 2025/2026, prevedono il diritto di acquisto a titolo definitivo rispettivamente per il Marsiglia e il Torino entro il termine della stagione sportiva 2025/2026.
Per quanto riguarda il difensore francese, l'Inter ha già dato indicazioni della cifra legata al suo riscatto avendo scelto di svalutare il valore netto contabile del calciatore di 3,5 milioni di euro, "'a seguito della cessione a titolo definitivo o temporaneo con opzione di riscatto già determinata ad un valore inferiore rispetto al valore netto contabile dell’asset". Il che significa che Pavard al 30 giugno 2025 aveva un valore netto pari a 17 milioni, valore che scenderà a circa 11,3 milioni di euro al 30 giugno 2026.
Diverso invece il discorso legato a Giovanni Fabbian, giocatore sul quale l'Inter vantava il diritto di recompra che non ha esercitato, presentando "già la voce legata alla plusvalenza che potrà inserire nel bilancio al 30 giugno 2026, pari a 4,1 milioni di euro".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
