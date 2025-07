Con un grande senso di spavalderia, Levi Colwill, difensore del Chelsea, lancia la sfida al Paris Saint-Germain cannibale di Luis Enrique in vista della finale del Mondiale per Club in programma domani a East Rutherford. Pur riconoscendo il valore dell'avversaria, Colwill ostenta fiducia e spara: "Sono una squadra fantastica, ma noi non siamo l'Inter e il Real Madrid. Porteremo qualcosa di diverso. Siamo giocatori diversi e siamo sicuri di noi stessi e, si spera, proveremo a vincere la partita. Penso che la maggior parte delle persone nel mondo si aspetti che il PSG vinca, ma da noi non la pensiamo così.

Colwill aggiunge: "Ricordo la prima volta in questo torneo, quando ho fatto un discorso con i media e ho detto a tutti che siamo dei vincitori e che eravamo arrivati fin qui. Questo dimostra che non sto mentendo. I giocatori hanno una mentalità davvero al top e non vediamo l'ora di arrivare a questa finale. Quando giochi per il Chelsea, non hai paura di giocare contro nessuno ed è così che la pensiamo tutti. Se tutti pensano che perderemo, allora non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo scendere in campo, giocare il nostro calcio, essere fiduciosi e, si spera, cercare di sorprendere tutti".