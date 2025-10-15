Ottime notizie per Gasperini. In vista del match di sabato contro l'Inter, il tecnico della Roma potrebbe addirittura avere tutta la rosa a sua disposizione per la prima volta in stagione.

Secondo quanto riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Wesley è totalmente recuperato e anche Angeliño lo sarà a partire da oggi dopo che ieri aveva svolto lavoro in palestra per smaltire i postumi di una brutta influenza. Ancora lavoro individuale, invece, per Bailey: l'ex Aston Villa spera in una convocazione ma, considerando l'abbondanza sulle trequarti (ballottaggio Dybala-Pellegrini per affiancare Soulé), Gasp potrebbe decidere di rinviare il rientro al match di Europa League con il Viktoria Plzen.