Parlando a margine del 3-0 con cui la Nazionale italiana si è sbarazzata di Israele ieri sera, il ct Gennaro Gattuso ha rimarcato l'importanza del lavoro degli attaccanti parlando ai microfoni di Vivo Azzurro TV: "Prendetemi per pazzo, ma io sono soddisfatto più della mole di lavoro che fanno che per i gol - la premessa di Ringhio -. Solo così possiamo permetterci di giocare con due punte di peso. Pressano, fanno le doppie scalate, vanno sulle seconde palle e legano il gioco. Pio (Esposito, ndr) e Mateo (Retegui, ndr) sono un valore aggiunto in questo senso; Raspa fa un po' meno questo lavoro ma anche lui si è sforzato. Al di là dei gol, che sono importanti perché ti fanno vincere, gli attaccanti stanno facendo cose incredibili".