Una doppia Inter tra campionato e Champions: questo il piano di Cristian Chivu secondo la Gazzetta dello Sport. D'altronde, il calendario della Serie A non fa sconti: trasferta a Roma e poi a Napoli. In Europa, invece, si andrà a far visita all'Union Saint-Gilloise a Bruxelles.

La buona notizia - riferita dalla Gazzetta - è che Chivu già ieri alla Pinetina ha potuto lavorare con una buona parte della squadra che ha in mente di mandare in campo all'Olimpico sabato sera: Sommer, Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan e Bonny. Oggi si uniranno anche Akanji e Dumfries. Dell'undici che il tecnico romeno vorrebbe schierare dall'inizio contro Gasperini mancano Calhanoglu, Dimarco e Lautaro.

Cambi in Champions: dentro Bisseck, De Vrij, Sucic, Zielinski o Frattesi, Carlos Augusto ed Esposito. Pio e il francese ex Parma continueranno dunque ad alternarsi a fianco di Lautaro, in attesa di Thuram. "Perché gioventù ed esperienza in campo devono bilanciarsi alla perfezione. Vale per i due baby bomber come per gli altri giovani, da Sucic a Luis Henrique. Per correre senza perdere il ritmo tra campionato e Champions serve equilibrio. E ogni tanto, al momento giusto, occorre scegliere tra una competizione e l’altra: tre partite possono orientare una stagione intera", si legge.

