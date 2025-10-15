Nella buona prestazione dell'Italia contro Israele fanno bene i tre interisti, che raccolgono buoni voti nelle pagelle di Tuttosport. Sufficiente la prestazione di Barella: tiene le marce un po' troppo basse e viene ammonito, salterà la Moldavia per squalifica.

Meglio sia Dimarco che Esposito. L'esterno crea scompiglio e tira fuori l'assist a Mancini. L'attaccante, invece, subentra al 1' del secondo tempo e giocando spalle alla porta fa sempre la cosa giusta, pur mangiandosi un gol.