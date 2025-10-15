Con la situazione portieri da definire, sia Inter che Milan hanno messo gli occhi su Noah Atubolu, estremo difensore del Friburgo, ma anche su Marco Carnesecchi (Atalanta) ed Elia Caprile (Cagliari). Il 23enne tedesco è ad oggi, secondo Tuttosport, il profilo che più intriga i due club.
Ha già alle spalle una finale Under 21 persa con i tedeschi contro l'Inghilterra, è un ottimo para-rigori ed è seguito dall'Inter da due anni, oltre ad essere già nel mirino di diversi club tedeschi ed europei. I rossoneri lo seguono da tempi più recenti, ma adesso sta cominciando ad avere maggiore visibilità, considerando che è stato anche convocato in nazionale maggiore. Ha un contratto in scadenza nel 2027 e una clausola rescissoria sotto i 20 milioni.
C'è poi un nome che piace alle due società, ma al momento è ritenuto irraggiungibile ed è Svilar. In Italia il vecchio pallino dei dirigenti milanesi sulle due sponde è Carnesecchi: se Sommer o Maignan fossero partiti l'estate scorsa probabilmente ci sarebbe già stato un tentativo per lui, anche se già vale 40 milioni di euro. Un po' meno dovrebbe costare Caprile, su cui il dubbio è se sia già pronto a reggere la pressione di una big. Infine, in chiave Inter, è noto l'interesse per Meret, qualora il dualismo con Milinkovic-Savic dovesse spingerlo lontano da Napoli.
