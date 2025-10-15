La Roma continua la preparazione per il big match di sabato sera contro l'Inter. Parte della seduta odierna in gruppo per Leon Bailey, che sta proseguendo il lavoro riabilitativo dopo l'infortunio al retto femorale della gamba destra. Ancora lavoro personalizzato, invece, per Angelino.

"L'esterno spagnolo . riportano i colleghi di Vocegiallorossa.it - è alle prese con una bronchite asmatica e dopo la seduta di ieri passata in palestra oggi ha continuato a svolgere del lavoro specifico, motivo per cui la sua presenza resta in dubbio per la sfida contro i nerazzurri".