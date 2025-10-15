Il cartellino giallo rimediato con l'Estonia ha permesso a Chivu di riavere Bastoni ad Appiano in anticipo sulla tabella di marcia. L'Inter è attesa da un tour-de-force tra campionato e Champions e il difensore è uno dei cardini della squadra anche con il romeno in panchina.

"Dalla prospettiva interista aver risparmiato energie preziose non può che essere una notizia positiva e Bastoni è pronto a riprendersi il proprio posto in difesa, con la possibilità che Chivu gli chieda uno sforzo supplementare in un momento di estremo bisogno - sottolinea il Corsport -. La possibilità è tutt’altro che remota, essendo sempre partito titolare fin qui in 7 gare stagionali su 8 con l’eccezione rappresentata dalla sfida casalinga con il Sassuolo dove era stato lanciato Carlos Augusto dal primo minuto. Stavolta però con due big match alle porte e l’occasione di poter restare a punteggio pieno in Champions, non ci sarà tempo per abbassare la guardia e tirare il fiato. A maggior ragione per un elemento fondamentale come Bastoni, che è già sul podio dei più impiegati in questa stagione assieme a capitan Lautaro e al vice capitano Barella. L’obiettivo è quello di affidarsi al blocco che offre maggiori garanzie, magari intervenendo poi a gara in corso con dei cambi mirati per gestire al meglio le energie in quella settimana senza respiro".