Pierluigi Collina, Presidente del Comitato Arbitrale FIFA, ha espresso la sua soddisfazione per le innovazioni arbitrali introdotte in occasione della Coppa del Mondo per Club 2025, tra cui le body cam per gli arbitri, la tecnologia avanzata semiautomatica per il fuorigioco e la nuova regola degli otto secondi volta a ridurre le perdite di tempo da parte dei portieri. "Il risultato dell'utilizzo delle bodycam degli arbitri qui alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 è andato oltre le nostre aspettative. Pensavamo che sarebbe stata un'esperienza interessante per i telespettatori e abbiamo ricevuto commenti molto positivi - le sue parole a FIFA.com -. "Ci è stato chiesto: 'Perché non in tutte le partite?' e ancora di più: 'Perché non in tutti gli sport?'".

Collina ha aggiunto che, pur essendo un'esperienza piacevole per il pubblico, è stata anche "molto, molto positiva" per gli scopi della FIFA. Abbiamo avuto la possibilità di vedere ciò che l'arbitro vede sul campo di gioco. E questo non solo a scopo di intrattenimento, ma anche per allenare gli arbitri e spiegare perché qualcosa non è stato visto sul campo di gioco".

Un esempio è stata la partita della fase a gironi tra l'Atlético Madrid e il Paris Saint-Germain, dove l'arbitro non ha visto un fallo di mano di un difensore dell'Atlético perché un giocatore gli aveva bloccato la visuale. "Da questa telecamera, era assolutamente chiaro che l'arbitro non poteva aver visto quell'episodio in diretta sul campo", ha dichiarato Collina. Il VAR (Video Assistant Referee) ha avvisato l'arbitro che ha assegnato un rigore al Paris Saint-Germain dopo aver esaminato l'incidente sul monitor a bordo campo.

Il torneo ha visto anche l'introduzione di una modifica alla Regola 12.2a, approvata dall'International Football Association Board (IFAB) durante la sua 139ª Assemblea Generale Annuale il 1° marzo 2025. In base alla nuova regola, un calcio d'angolo viene assegnato alla squadra attaccante se un portiere trattiene la palla per più di otto secondi, con l'arbitro che utilizza un conto alla rovescia visivo di cinque secondi. In precedenza, l'arbitro assegnava un calcio di punizione indiretto se il portiere trattiene la palla per più di sei secondi.

"È stato un grande successo; il ritmo della partita è migliorato. Non abbiamo perso tempo a causa dei portieri che tenevano la palla tra le mani per troppo tempo, come accadeva spesso nelle partite precedenti", ha dichiarato Collina, aggiungendo che le violazioni sono state ridotte al minimo con la nuova regola. Il fatto che siano stati sanzionati solo due portieri significa che hanno davvero rispettato la regola. E così facendo, abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo, che non era quello di assegnare calci d'angolo, ma di impedire che la regola degli otto secondi venisse violata. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%"-

Una versione avanzata della tecnologia semi-automatica del fuorigioco ha contribuito ad accelerare le decisioni in caso di fuorigioco, una novità che per Collina ha contribuito a evitare situazioni in cui gli attaccanti correvano per 30-40 metri solo per vedere la bandierina alzarsi alla fine: "L'avviso è arrivato agli assistenti ben prima, quando c'era una chiara posizione di fuorigioco. Quindi ha funzionato benissimo, abbiamo annullato i gol, correttamente; abbiamo anche avuto decisioni corrette supportate dalla tecnologia semiautomatica del fuorigioco – siamo molto contenti, molto soddisfatti", ha detto Collina.

Un totale di 117 ufficiali di gara – 35 arbitri, 58 assistenti e 24 ufficiali di gara video – provenienti da 41 federazioni affiliate sono stati nominati per dirigere le 63 partite del torneo. "È stata una grande competizione. Chi ha assistito alle partite lo conferma, è stata ben giocata dai giocatori e ben arbitrata dagli ufficiali di gara. E tutti gli arbitri presenti sono orgogliosi al 100% di aver partecipato, di aver partecipato a questa prima volta in assoluto", ha concluso.