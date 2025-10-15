Il CdA dell'Inter ha approvato il bilancio 2024/25 che coincide con una storica chiusura in utile e con l'importante aumento dei ricavi, pari a 567 milioni di euro: si tratta del valore più alto di sempre, da record per la Serie A. Le parole di Marotta, il punto sul futuro dell'Inter e le ultimissime in vista di Roma-Inter.

