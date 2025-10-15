In calo il dato delle plusvalenze nella stagione 2024-2025 per l'Inter. Come si evince dal bilancio, per l'ultimo campionato le cessioni hanno generato plusvalore per 14,3 milioni di euro, un dato ben lontano dai 65,8 milioni di euro al 30 giugno 2024. 

Queste le principali operazioni messe a segno:

Martin Satriano al Lens per 4,7 milioni di euro: plusvalenza di 3,9 milioni;

Gaetano Oristanio al Venezia per 4,0 milioni di euro: plusvalenza di 3,5 milioni;

Lucien Agoumé al Siviglia per 4,3 milioni di euro: plusvalenza di 3,2 milioni;

Mattia Zanotti al Lugano per 1,9 milioni di euro: plusvalenza di 1,8 milioni;

Filip Stankovic al Venezia per 1,5 milioni di euro: plusvalenza di 1,37 milioni di euro.

Inoltre, nel corso del 2024/25 l’Inter ha incassato 3 milioni per i prestiti di Martin Satriano, Valentin Carboni, Francesco Pio Esposito e Tajon Buchanan.

Sezione: News / Data: Mer 15 ottobre 2025 alle 18:03 / Fonte: Calcioefinanza.it
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print