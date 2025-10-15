Attenzione a Joshua Zirkzee. Secondo Fabrizio Romano, il nome dell'ex attaccante del Bologna potrebbe diventare nuovamente molto caldo in orbita Serie A per il mercato di gennaio. Messo ai margini nel Manchester United, l'olandese, qualora trovasse ancora poco spazio coi Red Devils, potrebbe considerare l'idea di un ritorno in Italia. L'interesse non manca, visto che a gennaio scorso ci ha provato la Juventus mentre in estate si sono registrati gli interessamenti di diversi club come Napoli e Inter, anche se club e giocatore hanno chiuse le porte anche per una questione tattica visto che il giocatore può essere impiegato anche in appoggio alla punta.

La posizione, però, potrebbe cambiare se i minuti in campo non dovessero aumentare da qui a gennaio. Oggi non ci sono certezze, ma il Mondiale imminente può aumentare le voglie del giocatore di trovare spazio.