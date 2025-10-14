Brutta avventura per l'ex attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku protagonista di un episodio spiacevole in un periodo altrettanto infelice. Il belga oggi in forza al Napoli e alle prese con il brutto infortunio che lo tiene lontano dal campo dallo scorso agosto, ha denunciato, insieme al fratello Jordan ex Lazio, dei contrasti familiari che stanno rendendo i funerali del padre un vero e proprio caso.

"A causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, le esequie non si terranno in Belgio" si legge in un messaggio social pubblicato dai due fratelli che parlano di "estorsioni da parte di alcuni membri della famiglia. Se nostro padre fosse ancora tra noi, non lo avrebbe mai accettato" si legge nella lettera scritta dai due Lukaku, dispiaciuti e rammaricati per non poter salutare il padre "dignitosamente nel suo ultimo riposo. Abbiamo capito perché nostro padre ci teneva lontani da diversi membri della famiglia. Alcune persone hanno voluto sabotare questo. Che Dio benedica la tua anima, Papà. Ti amiamo" si legge.