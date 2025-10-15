Futuro in bilico per i portieri titolari di Inter e Milan, Yann Sommer e Mike Maignan. Entrambi, come ricorda Tuttosport, sono in scadenza di contratto.

Lo svizzero, si legge sul quotidiano, ha un rendimento costante (pur con l'errore di Torino contro la Juventus a macchiare l'avvio di stagione) ma va per i 37 anni che compirà a dicembre. E' in scadenza proprio come Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan, tutti over 30. Oggi è il titolare, ma Chivu e la società vogliono valutare Josep Martinez dandogli il giusto spazio e provando a capire se può essere il titolare del futuro. In più c'è sempre la questione della linea dettata da Oaktree: in atto c'è un percorso di ringiovanimento.