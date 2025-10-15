Pit stop obbligato per il terzo portiere dell'Inter, Raffaele Di Gennaro. Il classe 1993 reduce da un problemino fisico rimediato ieri in allenamento si è sottoposto oggi a esami strumentali che "hanno evidenziato una frattura allo scafoide del polso destro. Nei prossimi giorni il portiere nerazzurro si sottoporrà a intervento chirurgico" come si legge nel comunicato diramato dal club di Viale della Liberazione. 

