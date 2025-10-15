L'attacco dell'Italia convince anche Giuseppe Iachini. Intervistato da TMW, l'ex allenatore - tra le altre - di Palermo, Sassuolo e Fiorentina, elogia il parco attaccanti a disposizione di Gattuso che vede in lizza anche Francesco Pio Esposito: "Raspadori, Kean, Retegui... e anche il giovane Pio Esposito. Questa volta, rispetto a quando c'è stata un po' di incertezza nel reparto offensivo, gli attaccanti stanno facendo molto bene. La crescita di questi ragazzi sta facendo si che la Nazionale avesse qualcosa in più in fase offensiva rispetto a quando abbiamo fatto fatica".