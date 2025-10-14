L'Italia strappa il biglietto per i playoff che valgono un posto al prossimo Mondiale. Gli azzurri battono 3-0 Israele nel discusso match del Bluenergy Stadium di Udine, con gli spalti in gran parte vuoti e le proteste fuori dallo stadio per i noti fatti di cronaca che coinvolgono il Governo di Netanyahu e la Palestina, e raggiungono la qualificazione aritmetica al prossimo step.

L'MVP del match è Retegui, letale con una doppietta (rigore nel primo tempo, golazo a giro nella ripresa) che vale tre punti pesantissimi per la selezione di Gattuso. Nel finale di gara, in pieno recupero, arriva anche il tris del romanista Mancini sul perfetto cross di Dimarco. Il laterale mancino interista, così come Barella, resta in campo per tutta la gara: da segnalare il giallo per il centrocampista sardo che, diffidato, sarà costretto a saltare il prossimo impegno con la Nazionale. Secondo tempo in campo per Pio Esposito (subentrato al posto di Raspadori), mentre Frattesi osserva tutto il match dalla panchina.