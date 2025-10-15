Matteo Darmian salterà Roma-Inter, big match della settima giornata di Serie A, in programma sabato sera all'Olimpico. Il difensore nerazzurro, che questo pomeriggio si è sottoposto a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ha accusato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le condizioni del giocatore, fa sapere il club milanese, saranno rivalutate la prossima settimana.