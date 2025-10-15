Quella appena andata in archivio, al di là della mancanza di trofei, è stata una stagione importante a livello di bilancio per l'Inter anche e soprattutto grazie ai ricavi derivanti dalla corsa in Champions League e dalla partecipazione al Mondiale per Club. Nel bilancio approvato quest'oggi, vengono ufficializzati i numeri figli del percorso della squadra di Simone Inzaghi: tra le due competizioni, l’Inter ha potuto incassare un totale di 168 milioni di euro, cifra che rappresenta circa il 30% del fatturato complessivo della società. Partendo dalla Champions League, il raggiungimento della finale con il PSG è valso 136,6 milioni di euro.

Guardando invece al nuovo Mondiale per Club, l’eliminazione agli ottavi di finale del torneo ha permesso comunque all’Inter di incassare quasi 31,4 milioni di euro dalla FIFA.